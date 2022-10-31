Netflix dizisinde dikkat çeken Selahattin Demirtaş ayrıntısı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:48

Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı dizide dikkat çeken bir sahne yer aldı. Dizinin birinci sezonunun ilk bölümünde cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderme yapıldı.

Netflix'te 2022 yılında izleyiciyle buluşan 'Shards Of Her' dizisinin birinci sezonun ilk bölümünde Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı Seher kitabı yer aldı.

BAŞROL OYUNCUSUNUN ADI DA 'SEHER'

Dizinin başrolünde de 'Seher' adlı karakter yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Cho Li'nin oturduğu dizinin türü ise suç, gerilim ve gizem. Yapımın başrollerinde Hsu Wei-ning,Toby Lee ve Alyssa Chia yer alıyor. Dizide, komadan uyanan başarılı bir yetenek avcısının hikayesi ele alınıyor.



