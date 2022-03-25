Nevruz mitingi sonrası operasyon: 59 kişiye yakalama kararı
İzmir'de Nevruz mitingi sonrası 59 kişi hakkında "terör propagandası" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan Nevruz Mitingi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı öven slogan attığı iddia edilen kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Öcalan’ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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