Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

Son dakika gelişmesi... Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 18:35
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
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Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden “yakalama kararı” çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.



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