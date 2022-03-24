Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Son dakika gelişmesi... Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden “yakalama kararı” çıkarılmasını talep etti.
Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.
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