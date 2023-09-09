Nevşin Mengü muhalefete ateş püskürdü: Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?
Gazeteci Nevşin Mengü'nun YouTube canlı yayınında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Mengü, ''Bir kere bunlar altılı masa toplandığında hiçbir şey yapmamış arkadaşlar, sıfır. Bir araya gelmişler kısır mısır yemişler. Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'' ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayın sırasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.
"Seçim sonrası ortaya saçılanlardan anlıyoruz ki, bir kere bunlar Altılı masa toplantılarında hiçbir şey yapmamışlar arkadaşlar. Bir araya gelmişler kısır mısır yemişler, ayran içmişler, Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin siyasi tarihini anlatmış, Ali Babacan sunum yapmış, bu da kalkıp gitmiş. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de oturmuş orada" diyen Mengü, şöyle devam etti:
"Yani Meral Akşener'in 'Kılıçdaroğlu olmasın istedik'. Yani deseydin, yüzüne diyemedin bir sene boyunca. Habire basını çağırıyorsunuz. Birkaç hafta bir araya gelip 78 saat konuşuyorsunuz kardeşim orada. Hiç mi bu konu konuşulmuyor. Bütün bunlar ortaya saçıldıktan sonra Allah aşkına yani bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?
Ülkede AKP'yi istemeyen seçmenler bir araya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmek zorunda değil. Böyle bir şey yok yani. Ne olacak? Sürekli kızılcık şerbeti içtim kan kustum mu denilecek. Yapamamışsınız işte. Sonrasında iyice batırdınız, beceremediniz. Bu halde siz ne yapacaksınız şimdi. Bu seçmen de eşek size gidip oy mu verecek?"
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