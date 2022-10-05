Nevşin Mengü'den CHP'nin başörtüsü teklifine: Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:20

CHP'nin "kamuda başörtüsüne yasal güvence"yi amaçlayan yasa teklifi üzerine Gazeteci Nevşin Mengü de tepkisini dile getirdi.

Youtube üzerinden yaptığı yayında "Yarın 'AKP gelin Anayasayı değiştirelim' derse ne olacak? Çoklu hukuk falan çıkarsa ne yapacak CHP? Bu hamleyi anlamakta zorlandım" diyen Mengü, şöyle devam etti:

"Ama çok beğenenler var. Türkiye'nin muhafazakar kalemlerinden Tarık Çelenk mesela. 'Çok mükemmel, süper bir hamle. Hatta Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nu da değiştirtsin. Bu meseleyi de çözerse tüm muhafazakar seçmen kucaklar' demiş."

Mengü, CHP'ye Çelenk'in bu beklentisi üzerinden tepkisini şu ifadelerle ifade etti:

"Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin. Yasa teklifi getirilsin, 'şeri kanunlar da isteyenler için geçerlidir, yeni mahkemeler kurulabilir' diye. Samimiyetten coşalım. Ben CHP'nin burada tehlikeli bir çizgi üzerinde yürümeye başladığını düşünüyorum."