Niğde'de MHP'lilerden AKP'ye: Yolsuzluk hissettik
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı AKP'li Bozköy Belde Belediyesi, MHP'li belediye meclis üyelerinin iddiasına göre, su şebekesinin yenileme ihalesi verdiği şirkete, kendi araçlarını hiçbir sözleşme yapmadan tahsis etti. Belediyenin sözleşme yapmadığını, belediye meclisine de konunun gelmediğini söyleyen MHP'li üyeler, "Bu paranın belediyeye hiçbir şekilde girişi, çıkışı olmamış. Belediye bahçesine duvar çekti, uydurma bir fiş aldı. Fişleri takip ettik, yolsuzluk olduğunu hissettik. Biz de savcıları göreve çağırıyoruz" dedi.
AKP'li Bozköy Belediyesi, ihale düzenlemeden, anlaşma ve sözleşme olmadan belediyenin araçlarını bir şirkete tahsis ettiği ileri sürüldü. MHP'li belediye meclis üyeleri, konuyu belediye meclisinde gündeme getirdiklerini, fakat kiralama bedelinin belediyeye girişinin olmadığını söyledi.
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ile birlikte su şebekesi yenilemek için kum ihtiyacının karşılandığı alanda inceleme yapan üyeler, yaşanan durumu ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.
"YOLSUZLUK OLDUĞUNU HİSSETTİK"
Niğde’nin Çiftlik ilçesi Bozköy Belde Belediyesi Meclis Üyesi Davut Akaydın, yaşananları şöyle anlattı:
“Belediyemiz burada bir kato (ekskavatör), bir kamyon, bir tane de küçük kepçe kiraya vermiş. Biz mecliste sorduk, 6 ay burada çalıştı. 23 bin TL katoya, 12 bin TL katoya kiraya verdiğini söyledi. Biz de meclis toplantısında 6 encümen arkadaşla birlikte onu dile getirdik. Bu paranın belediyeye hiçbir şekilde girişi, çıkışı olmamış. Belediye bahçesine duvar çekti, uydurma bir fiş aldı. Fişleri takip ettik, yolsuzluk olduğunu hissettik. Biz de gerekli savcıları göreve çağırıyoruz.”
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, sorunu tespit edenlerin MHP’li belediye meclis üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Burada olan olay şu; içme suyu için anlaşılan şirkete belediye arasında sözleşme olmamasına rağmen, belediye araçları kiraya verilerek o içme suyu borularının kapaması için üzerine kum serilmesi gerekiyordu. Şirketle hiçbir anlaşma, sözleşme yapılmadan belediyenin araçları şirkete verilmiş. Bunun üzerinden bir para kazancı olduğu söyleniyor. Bu paranın belediyenin hesabına yatmadığı, kişiler arasında paylaşıldığı söyleniyor.”
İhaleyi alan şirketin bu çalışmayı yapması gerektiğini ifade eden CHP’li Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediyenin şirkete kiraya verilen araçların iş yaptığı yer aslında burası. Burası da SİT alanıdır. Buradan da ayrıca kum, bir tane taş parçası bile alamazsınız. Bunun kanunen cezası vardır ama buna rağmen şirket hem belediyenin araçlarını çalıştırmıştır hem de uygun olmayan yerden toprak alıp doğanın yapısını bozmuş. SİT alanına tecavüz etmiştir. Biz buradan savcıları, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı’nı göreve davet ediyoruz.”
Adem, belediye meclis üyelerinin kira kontratının meclise gelmediğini söylediklerini aktardı.
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