Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un polisten kaçarken 1 kilo altınla yakalandığı ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.
Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
800 BİN TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ
Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi.
Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset