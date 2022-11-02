Nihal Olçok: Erdoğan'a darbe olacağı haberi gitmişti!
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, "11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi" dedi.
Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Erdoğan'ın darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti.
"15 TEMMUZ KAHRAMANI DENİLEN İNSANLAR KARŞIMA GEÇSİNLER"
Olçok, özetçe şunları kaydetti:
"AKP'nin yaptığı en güzel şey şu anda savunma. Her şeye bir savunmaları var ve her şeye bir şekilde algı yapıp, insanların algılarını belli noktalara getirme dürtüleri var ki zaten 15 Temmuz bunun sonucu. 15 Temmuz'un sürdürülür olması ve hem FETÖ'nün hem de hükümetin elinden bu 15 Temmuz tehdidini almak, benim için çok önemli. Onlar bir tekel oluşturdular ve ben biliyorum ki ikisi de bu işin bir şekilde paydaşı. Dolayısıyla ben bu soruları soracağım, bir gün ya bütün milletin gözü önünde soracağım ya da Ipsala'da, Kapıkule'de Nihal Olçok basınla sorularını paylaşıyor dendiğinde ben biliyorum ki dünyadaki hiçbir basın örgütü buna sessiz kalmayacaktır.
Herkes 15 Temmuz’un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma. Ben çok istiyorum. 15 Temmuz kahramanı denilen insanlar karşıma geçsinler. Ne kaybettiler 15 Temmuz’da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz’u konuşabilir, çok istiyorum. Herkesle konuşuyorum, çevremdeki insanlar benden daha fazlasını bilmiyor. Benim daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
Çünkü 11 Haziran 2016’da Tayyip Erdoğan’a Şirin Ünal vasıtasıyla darbe olacağı haberi gitti. Niye kulağınızı tıkadınız? 24 Haziran’da doğum günü olan bir çocuğun öleceği 11 Haziran’da söylenmiş. Neyin acziyeti bu veya neyin özgüveni? Neye güvendiniz?"
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