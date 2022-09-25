Nihal Olçok Erdoğan'a sert çıktı: 'Katillerini bulmak için ne yaptınız?'
15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Olçok, 'Peki siz katillerini bulmak için ne yaptınız?' sorusunu yöneltti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması'ndaki, "Sevgili gençler benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan, iletişimimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı, ismi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler" sözlerine Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, yanıt verdi.
Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok
Eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybeden Olçok sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan'a, "Peki siz katillerini bulmak için ne yaptınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Geride kalanlarla neden görüşmüyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.
Peki siz katillerini bulmak için ne yaptınız Cumhurbaşkanı @RTErdogan ? Geride kalanlarla neden görüşmüyorsunuz ? https://t.co/tPXov0U5iS— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) September 25, 2022
Erdoğan açıklamasında şunları kaydetmişti:
"Ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi de yine sizler de eser yazdınız. O gece meydanlarda ak sakallı pirifanilerle çocuğunu evinde bırakıp meydanlara koşan kadınlarımızla beraber en çok da gençlerimiz vardı. Sevgili gençler benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan, iletişimimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı, ismi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah."
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