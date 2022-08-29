Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj: 'Vekalet vermek istiyorum size'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:06

Kamuoyu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını konuşmaya devam ederken; 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Olçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'i etiketleyerek kendisine vekalet vermek istediğini söyledi.

"BEN BAŞA ÇIKAMADIM..."

Olçok, "Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker'e sesleniyorum 'Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hem de göründüğümden çok daha fazla'" ifadesini kullandı.