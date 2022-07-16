Nihal Olçok'tan dikkat çeken çıkış: Eşim Erol Olçok, FETÖ konusunda Tayyip Bey'i uyarıyordu
15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok eşiyle ilgili, "Tayyip Bey'e gezilere giderken davet ettiği isimlere bakıp 'yine FETÖ'cüleri götürüyorsun' derdi" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, dün akşam Halk TV'de "Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası" programına katıldı.
AKP’nin reklam işlerinden sorumlu eşi Erol Olçok ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi anlatan Nihal Olçok, eşinin Erdoğan'ı FETÖ konusunda sık sık uyardığını belirtti.
Olçok, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan'ın gezilere giderken davet ettiği isimlere bakıp 'yine FETÖ'cüleri götürüyorsun' derdi. (FETÖ) O kısaltmaları ilk üreten Erol bey olmuş olabilir. Emasya iptal edilmişken Emasya ile aynı içerikte olan sadece başlığı değiştirilmiş 2010 yılında bu yasa kaldırılmış. Askerin şehirde olaylara müdahalesi... Bunun adı darbe, olaylara müdahale falan değil. Zırhlı araçların, mühimmatların boşaltılması... Bu Emasya yerine 23 Haziran 2016'da diğer yasanın geçmesi. Kabak gibi darbe geliyorum diye bağırıyor. Bunu hiç mi kimse okuyamadı? Sonra Meclis'te İsmail Kahraman'la duygusal anlar. Bunların bende bir karşılığı yok"
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