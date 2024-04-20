Nihat Zeybekci'den Yeni Şafak yazarına yanıt: 'Gerzek dediğin kadar gerzeksin'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Zeybekci paylaşımında isim vermeden gönderme yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci İsrail ile ticaret konusunda, "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözlerini kullanması büyük tepkilere neden olmuştu.
İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da Zeybekci'nin sözlerine sert tepki göstermişti. Kılıçarslan Zeybekci'ye, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. "Eyvallah" diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.
ZEYBEKCİ İSİM VERMEDEN YANIT VERDİ
Zeybekci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın sözlerine şu paylaşım ile yanıt verdi:
"Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. 'Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.' Vesselam."
Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek,— Nihat Zeybekci ???? (@ZeybekciNihat) April 20, 2024
Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın.
Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın.
“Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.”
Vesselam.
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