Nihat Zeybekci o sözlerine sahip çıktı: 'Sonuna kadar arkasındayım'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin İsrail ile ticareti savunduğu sözler gündem olmuştu. Zeybekçi, açıklamalarının tepki çekmesi üzerine paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:44
Nihat Zeybekci o sözlerine sahip çıktı: 'Sonuna kadar arkasındayım'
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin Türkiye'nin İsrail ile yapmayı sürdürdüğü ticareti "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke" diyerek savunduğu sözleri partisine yakın çevrelerde de tepkiye yol açtı. 

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Açıklamalarının tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya yönelik yeni değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, söylediklerinin arkasında olduğunu kaydetti.

Zeybekci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç ,Konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz,mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir.

Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur. Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir.

Sözlerimi tekrar ediyorum“ DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter."


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