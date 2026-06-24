2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na geldi. Peki, Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli? Nimet Özdemir AKP'ye mi katıldı?

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen Nimet Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortakları arasında yer aldı. İş dünyasındaki atılımlarını 2015 yılında kule vinç kiralama, 2020 yılında ise inşaat malzemeleri temini alanında kurduğu yeni şirketlerle büyüterek sürdürdü

NİMET ÖZDEMİR'İN SİYASİ KARİYERİ

Nimet Özdemir'in aktif siyaset sahnesindeki yolculuğu, 2017 yılında İYİ Parti'nin kuruluşuyla hız kazandı. Partinin kuruluş aşamasından itibaren üye olan Özdemir; İstanbul'da il ve ilçe delegeliği, Ümraniye ilçe yöneticiliği gibi teşkilatın pek çok kademesinde görev aldı. Ayrıca İYİ Parti bünyesinde Hayvan Hakları, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Özdemir, 28. Dönem TBMM İstanbul Milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. Ancak 24 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla, "İYİ Parti ile gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullanarak partisinden istifa etti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Özdemir, 8 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Gündem yaratan bu transferde Nimet Özdemir'in CHP rozetini, Genel Başkan Özgür Özel taktı.

TBMM'DEKİ GÖREVLERİ VE HAYVAN HAKLARI MÜCADELESİ

Meclis çatısı altında aktif bir yasama faaliyeti yürüten Nimet Özdemir; Çevre Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği gibi önemli dış politika ve çevre görevlerinde bulundu. Şu anda Çevre Komisyonu'nda CHP üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Özellikle hayvan hakları konusundaki kararlı duruşuyla bilinen Özdemir, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi, işkence ve öldürme gibi suçlara verilen hapis cezalarının artırılması için Meclis Başkanlığı'na önemli kanun teklifleri sundu.

CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.