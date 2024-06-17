NOW Haber sunucusu Gülbin Tosun'dan, Yeniden Refah'ın 'Devlet Bahçeli' esprisine sert tepki: 'İnsanların özel hayatı size mi kaldı?'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:24

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:26

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında MHP heyeti, Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret etti.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar, MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk yer aldı.

DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu.

Aydal’ın, “Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar...” dedi.

MHP’li Durmaz, Aydal'ın sözlerine, “Devlet Bey’e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi hem sporunu yapıyor hem bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet” yanıtını verdi.

"'Ben espri olarak söyledim" diyen Aydal, "Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenler de var” ifadelerini kullandı.

MHP’li Durmaz da, ''Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye’nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz” ifadesine yer verdi.

GÜLBİN TOSUN'DAN O 'ESPRİ'YE SERT TEPKİ

O anlar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Yaşananlara bir tepki ise NOW Haber sunucusu Gülbin Tosun'dan geldi.

Ziyarete dair haberi sunan Tosun, ardından yaptığı yorumda YRP'li Doğan Aydal'ın o 'esprisine' tepki gösterdi.

Tosun, şu ifadeleri kullandı:

“Ne garip şu bayramlaşmalar. Sahte suratlar, sahte gülümsemeler, dokundurmalar, bıyık altı gülüşler, ‘Ahanda nasıl cevap verdim’ vesaire… Hep komik gelir bana. Ama bu defa çok farklı. Doğan Aydal’ın ifadelerine bakın. Yahu insanların özel hayatı size mi kaldı Doğan Bey? Bitmedi. Bir de diyor ki ‘Kadının çökerteni de var.’ Bak bak… Orası kahvehane değil. Sohbetin bir seviyesi olur. ‘Espri yaptım’ da diyor ama biliyoruz ki bilinçaltı böyle çalışıyor. Kadına bakışları aslında bu işte.”