Erdoğan Erbakan'ı davet etmedi, Yeniden Refah'tan 'fotoğraf'la yanıt geldi: 'Tarih tekerrürden ibarettir'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 24.04.2024 - 12:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda, bazı siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti.

Erdoğan'ın "çay" davetinde CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Buluşmaya Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ise davet edilmediği görüldü.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’den dikkat çeken bir yanıt geldi. Güner, sosyal medya hesabından Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Bülent Ecevit’in üçlü olarak konuştuğu, Necmettin Erbakan’ın ise gruptan uzakta kenarda durduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Güner, fotoğrafa bir de “Tarih tekerrürden ibarettir.. Çay koy keçeli… Yeniden başlıyoruz” notunu düştü.