Kanal İstanbul projesi 146 kültür varlığını etkileyecek

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır” dediği Kanal İstanbul, bir tarihi de yok edecek. Kanal, arkeolojik kalıntıların yer aldığı ve kültürel geçişler için önemli bir bölgede inşa ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, proje rezerv alanı içerisinde 146 adet kültür varlığı tespit etti.

KATARLILARA YARADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin annesi Şeyha Moza’nın, talan ve ranta sebep olacağı gerekçesiyle tepki çeken Kanal İstanbul güzergâhından 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Arazi satışları, imar planı değişikliği gibi birçok tartışmaya neden olan Kanal İstanbul projesinde askıya çıkan imar planlarına göre bazı bölgelerden arsa alan “şanslı” kişilere 15 kat imar izni çıkmıştı. Şanslı azınlık dışında kalanlara ise 3 kat imar izni verilmişti. Bu değişiklik sonrası “15 kat izin çıkan yerleri Katarlılar mı aldı” sorusu gündeme gelmişti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, proje rezerv alanı sınırları içerisinde Bathonea Antik kenti, Azadlı Baruthanesi, Terkos Su Pompaları, Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü, Yarımburgaz Mağarası, Hasandere Köprüsü, Dursunbey Köprüsü, tarihi Kibrit Fabrikaları gibi kültür varlıklarının tespit edildiğini belirtti.

Kanal İstanbul, Mimar Sinan’ın Küçükçekmece’de 1560 yılında inşa ettiği taş köprüyü de yok edecek.

TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL

Özel, “Lagün Gölü’nün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi insanların barınak alanlarından biri olarak 400 bin yıl öncesine tarihlenmektedir. Bunun gibi İstanbul’un tarihsel arkeolojik alanları telafisi mümkün olmayacak şekilde yok olacak” dedi.

Arkeolog Yiğit Ozar, “Projeden, zarar görecek geniş coğrafya paleolitik çağdan itibaren önemli arkeolojik izler barındırıyor” dedi ve ekledi: Mağaranın yamaçlarında ‘sultan pelemiri’ olarak bilinen endemik bir bitki türü var. Bu mağara yamacını biyolojik çeşitlilik açısından da önemini gösteriyor. Proje bölgenin biyolojik ve kültürel özelliklerinin bütünlüklü bir şekilde korunması şansını olumsuz etkilemekte.”

YEŞİLÇAM’IN GÖZDESİYDİ



Yarımburgaz Mağarası’nda Ali Baba ve 40 Haramiler ile Tarkan filmleri ve Muhteşem Yüzyıl dizi çekildi. Projeden etkilenecek bir diğer bölge ise Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin çekildiği Ağaçlı Köyü olacak.