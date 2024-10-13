Numan Kurtulmuş 3. maddeyi hedef aldı, sosyal medya ayağa kalktı! Siyasilerden peş peşe tepki: 'Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:02

Güncelleme: 13.10.2024 - 10:04

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyi hedef aldı.

Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

Kurtulmuş'un sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Kurtulmuş’un, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuştuğu anlar önceki gün ortaya çıktı

Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına değinen Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyle ilgili konuştu.

"DEVLETİN ÜLKESİ OLMAZ, DEVLETİN MİLLETİ OLMAZ"

Kurtulmuş, konuşmasında anayasayı yaparken önce hangi usulde yapılacağının ortaya konması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Önce hangi usulde yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Bu çerçevede, herkesin fikrini ortaya koyacağı, açık ve şeffaf bir sürecin yönetilmesi, sağlıklı bir tartışma ortamının ortaya konulması, müzakerelerin de gerçek bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. Bu çerçevede TBMM Başkanlığı'nın üzerine düşen, bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir."

Anayasa müzakerelerinin doğru zemin ve doğru yöntemlerle tartışılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bunun için de TBMM'yi işaret ederek tartışmaların sonlandırılacağı zeminin burası olduğunu belirtti.

"YENİDEN ELE ALINMALI..."

Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kurtulmuş'un o sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Birçok siyasi isim, Kurtulmuş'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

DERVİŞOĞLU: BU OYUNA DÜŞMEYECEĞİZ!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu:

"Bunların içinden çıktığı siyasi geleneğin; devlet, millet ve vatan tanımı yoktur. Düşmanı oldukları ve yıllarca yönetmelerine rağmen bir türlü barışamadıkları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm değerlerine ve kurumlarına hasımdırlar. Anayasa üzerinden başlatmak istedikleri tartışmalarla hem kendilerine hareket alanı yaratacaklar hem de devlet ve millet düşmanlarına cüret ve cesaret verip, siyaseten bundan beslenecekler. Bu oyuna düşmeyeceğiz! 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.' NOKTA!.."

Bunların içinden çıktığı siyasi geleneğin; devlet, millet ve vatan tanımı yoktur.

Düşmanı oldukları ve yıllarca yönetmelerine rağmen bir türlü barışamadıkları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm değerlerine ve kurumlarına hasımdırlar.

Anayasa üzerinden başlatmak istedikleri… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 12, 2024

MANSUR YAVAŞ 3. MADDEYİ HATIRLATTI

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Yavaş, "Bugün Ankaramızın Başkent oluşunun 101. Yıldönümü. Bu vesile ile bir kez daha TC Anayasası madde 3 anımsatalım; ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara'dır’” dedi.

Bugün Ankaramızın Başkent oluşunun 101. Yıldönümü.



Bu vesile ile bir kez daha TC Anayasası madde 3 anımsatalım;



“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 12, 2024

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener de tepki gösterenler arasında yer aldı.

Akşener, "Ne topraklarımızı ne o topraklar uğruna ortaya konan iradeyi ne de o iradenin en nihai tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ‘kelime’ aralarında yeni anlamlar arayarak tartışmaya açmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Satır aralarında aranmaya çalışanlar; sadece şanlı tarihimize değil, milletimizin iradesine karşı da büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”



Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü, aziz Türk milletinin iradesiyle bir bütündür.



Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı, şehitlerimizin canıyla, kanıyla çizilen Misak-ı Millî sınırlarıyla… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 12, 2024

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: 'AMPULLERİNİZİ SÖNDÜRMEYİ İYİ BİLİRİZ!'

Kurtulmuş'un skandal açıklamasına CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi.

Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Anayasalar milletlerin ruhudur... Türkiye'de milli ruhu, kurucu felsefeyi korumak görevi TBMM'ye aittir. Anayasa'nın ilk 4 maddesini koruması gereken TBMM’nin başkanı olan Numan Kurtulmuş, ‘Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz. Bu yüzden 3. madde değiştirilmelidir’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, laiklik ilkesini tartışmaya açarak ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Sizin şirin görünmeye çalıştığınız insanlar bu ülkede demokrasi ve eşit yurttaş olmak dışında bir şey beklemiyorlar.

Ülkede art arda kadınlar katlediliyor, belediyenizde hayvan katliamı yapılıyor, millet açlıktan, hayat pahalılığından inim inim inliyor... Siz bunlara çare bulacağınıza element uydurur gibi vergi uyduruyorsunuz. Siz bu sorunlar karşısında o kadar bitiksiniz ki gericilere ve bölücülere selektör yapıyorsunuz... Ama emin olun selektör yaptığınız o farlarınızı, ampullerinizi söndürmeyi biliriz..."

Anayasalar milletlerin ruhudur...

Türkiye'de milli ruhu, kurucu felsefeyi korumak görevi TBMM'ye aittir. Anayasa'nın ilk 4 maddesini koruması gereken TBMM’nin başkanı olan @NumanKurtulmus , "Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz. Bu yüzden 3. madde değiştirilmelidir" diyor.… pic.twitter.com/jPGFmD3XTB — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 12, 2024

ÜMİT ÖZDAĞ: ‘ALIŞTIRA ALIŞTIRA…’

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu “Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.” Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır."