Numan Kurtulmuş Kürtçe seslendi: 'Artık yeter'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Kürtçe seslenerek "Êdî bes e (artık yeter) bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla, ayrılıkla, ağıtlarla değil şarkılarla, türkülerle, halaylarla yan yana, omuz omuza 'Yetti artık' diyerek büyük bir millet olarak ayağa kalkacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Üniversitesi’nde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Ziyaret öncesinde Gabar Dağı'na çıkan Kurtulmuş, burada 'İmralı Süreci'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şırnak Üniversitesi’ndeki konuşmasında sık sık Türk-Kürt kardeşliğini hatırlatan Kurtulmuş, Kürtçe “Edi bese” yani, "Artık yeter" dedi. Kurtulmuş şunları söyledi: "Êdî bes e (artık yeter) bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla, ayrılıkla, ağıtlarla değil şarkılarla, türkülerle, halaylarla yan yana, omuz omuza 'Yetti artık' diyerek büyük bir millet olarak ayağa kalkacak"