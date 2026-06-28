Numan Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul’da bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NELER KONUŞULDU?

Zirvenin, ittifak üyesi ülkelerin meclis başkanları ve parlamenterlerin güncel ve stratejik konularda istişarelerde bulunmalarına vesile olacağını ve NATO’nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, İstanbul’daki NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’nin, içinde bulunulan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde, ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Savunma harcamalarına ilişkin taahhütler dahil güvenlik ve savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşmak ve iş birliğini artırmak için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, NATO’nun, mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini de vurguladı.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.