Numan Kurtulmuş'tan 'süreç' çıkışı: 'Bazı çakalların kıyıda köşede...'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından karşılanan Kurtulmuş'a, yöresel kıyafet giymiş çocuklar çiçek verdi.

Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş, 6 Şubat 2023 depremin ardından Adıyaman'ın gösterdiği toparlanma sürecine dikkat çekerek, "Depremden sonra buraya defalarca geldik, o büyük yıkımı unutmak mümkün değil. Adıyaman küllerinden yeniden doğan bir şehirdir. Emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza, şehrimizin yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Kurtulmuş, şehrin kısa sürede önemli bir fiziksel rehabilitasyon sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Ümit ederim ki depremin travmalarının da geride kalacağı günler çok yakındır" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI, KARDEŞLİĞİN YÜZYILI OLMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Kurtulmuş, dünyanın büyük bir yeniden yapılanma döneminden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin bulunduğu stratejik coğrafyada güçlü, dikkatli ve dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, "102. yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı; bilimin, kültürün, sanatın, uluslararası alanda güçlü olmanın yüzyılı olacağı gibi, kardeşliğin yüzyılı olmak mecburiyetindedir" dedi.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni sürece dair 'Cumhuriyet'in ikinci asrını, kardeşliğin yüzyılı yapmak için canla başla, gayretle çalıştıklarını' anlatan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını maalesef heba ettiğimiz terör, Türkiye'nin başına büyük bir belaydı. Ayaklarımıza pranga vurulmuş ve bu ülkenin daha ileriye koşmasını önlemek için emperyalist odaklar tarafından terör bir araç olarak kullanılmıştı. Hatta son 15-20 yıldır, bütün dünyada çok açık bir şekilde gördüğümüz gibi, terör adı da böyle şık bir isimle vekalet savaşlarının bir maşası haline getirilmişti. Bugün de dünyanın dört bir tarafında görüyorsunuz. Allah aşkına, Sudan'da en son yaşananlara şahitsiniz. Elinde bir bardak temiz suyu olmayan insanların ellerinde on binlerce dolarlık silahları kimler veriyor? Niçin veriyor? Afrika'da, ilk emri 'Oku! Yaratan Rabbinin ismiyle oku!' olan Müslümanlığa mensup insanlar, Boko Haram yani 'eğitim haram' adıyla kurdurulan bir cinayet şebekesiyle kasıp kavuruluyor."

"TÜRKİYE'DE BARIŞIN, HUZURUN, HÂKİM OLMASI İÇİN EL BİRLİĞİYLE BİR ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYORUZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör meselesinin Türkiye'nin başına da nasıl bela olduğunu herkesin bildiğini, yaklaşık 50 yılda on binlerce insanın genç yaşta hayattan koparıldığını, binlerce şehit verildiğini aktardı. Kurtulmuş, "Şehirler, kasabalar, köyler boşaldı, boşaltıldı, yıkıldı, yakıldı. Bu süre içerisinde 2013 yılında yaptığımız hesaplamayla, Türkiye'nin terörden dolayı 1,3 trilyon dolar kaybettiği görülmüştü. Herhalde bu rakam bugün bunun en az üç katıdır. Böylesine ağır bir yükü ortadan kaldırmak ve ondan da mühimi, bu milletin arasına sokulmak istenen fitnenin tamamen ortadan kaldırılarak Türkiye'de barışın, huzurun, esenliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin hâkim olması için el birliğiyle bir çalışmayı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM bünyesinde, 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptıkları, geçen haftada 16'ncı toplantısını gerçekleştirerek toplumun geniş kesimlerinin farklı fikirlerini dinledikleri bir çalışmayı sürdürdüklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bir parti hariç, şu anda TBMM'de yer alan 15 siyasi parti bu süreçte yer alıyor. Dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla sürdürüyoruz. Herkes geliyor, fikrini söylüyor. Kimse birbirine karşı sesini yükseltmeden, hakaret etmeden, itham etmeden fikrini beyan ediyor. Yeter ki şu terör geride kalsın, yeter ki Türkiye'de silahlar sussun, huzur ve esenlik ortaya çıksın. Hatta şunu da bir hatıra olarak aktarmak isterim: Aynı gün içerisinde, sabah oturumunda dinlediğimiz şehitlerimizin aileleri, yakınları ve gazilerimiz, öğleden sonra da terörden etkilenen bölgelerden gelen aileler, anneler... Farklı taraflardan gelen insanların ortak talebi, silahların susması; artık evlatlarımızın gömülmesi değil, silahların gömülmesi iradesi olmuştur. Hatta terör gazisi olan bir arkadaşımız, gözünden takma gözünü çıkarıp avucuna aldı. Terörle mücadelede bir gözünü kaybetmiş, diğeri yüzde 40 görüyor. Dedi ki: 'Ben bu yarayı aldığımda kucağımda can kardeşim şehit oldu. Ama bu kadar bedel ödemiş olmamıza rağmen yeter ki terör sussun, yeter ki bir daha anneler ağlamasın, yeter ki bir daha bu ülkenin insanları ölmesin.' Şimdi yeni bir sayfa açtık. Bir devlet politikası olarak Parlamento'daki komisyon vasıtasıyla, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla da bir millet desteğine dönüştürdüğümüz bu projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız ve bu ülkede bir daha terör sona erecek, silahlar susacak, kardeşlik hâkim olacak. Farkındayım; bazı çakalların kıyıda köşede beklediğini ve bu terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi provokasyonlara hazırlanırlarsa hazırlansınlar, bu sefer mutlaka başaracağız ve bu sefer mutlaka kazanacağız. Daha ilerisini söyleyeyim: Ya biz kazanacağız ya emperyalistler kazanacak; bu sefer biz kazanacağız. Allah'ın izniyle onlara pabuç bırakmayacağız."