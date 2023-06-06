Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret: Özgür Özel'den 2. dönem için şartlı destek açıklaması

AKP'nin TBMM Başkan Adayı olan Numan Kurtulmuş, CHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi. Özel ise "Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:30
Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret: Özgür Özel'den 2. dönem için şartlı destek açıklaması
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AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliği’ne adaylık başvurusu yaptı.

Prosedürün tamamlanması için kendisinin şahsi dilekçesini verdiğini belirten Kurtulmuş, “Bundan sonra söz, TBMM’deki çok değerli 600 milletvekilindedir. Meclis’teki oylamalar sonucunda TBMM yeni başkanını seçecektir” dedi.

CHP'YE ZİYARET

Daha sonra CHP’nin TBMM Grubu’nu ziyaret eden Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile görüştü.

Kurtulmuş, "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclis’i çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi.

ÖZEL'DEN ŞARTLI DESTEK AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Sayın Kurtulmuş desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" dedi.


Numan Kurtulmuş Özgür Özel CHP

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