Numan Kurtulmuş'un dili sürçtü: Yaşar Güler yerine Hulusi Akar'ın adını söyledi
Bugün ‘terör’ gündemiyle toplanan TBMM’de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un dili sürçtü, Yaşar Güler yerine eski Bakan Hulusi Akar’ın adını söyledi. Kurtulmuş’un ardından Yaşar Güler’e ‘paşa’ diye hitap etmesine ise Meclis sıralarından “Paşa değil Bakan” itirazı geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş
başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde hayatını
kaybeden 9 asker hakkında milletvekillerine bilgilendirmelerde bulundu.
Oturumda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye,
sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir. Terör belasını da bütün
unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır"
ifadelerini kullandı.
YAŞAR GÜLER YERİNE ‘HULUSİ AKAR’ DEDİ
Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Yaşar Güler’i
anons edeceği sırada dili sürçtü.
Kurtulmuş, Güler yerine eski Bakan Hulusi Akar’ın adını söyledi.
Kurtulmuş’un ardından Yaşar Güler’e ‘paşa’ diye hitap etmesine ise Meclis sıralarından “Paşa değil Bakan” itirazı geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Akşener o ismi engelledi!