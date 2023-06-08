Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:07

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:07

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, siyaset gündeminde sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yurttaşlar, 28. dönem Bursa Milletvekili olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurhayat Altaca Kayışoğlu hangi partide görev yapıyor? İşte, Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında merak edilenler...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 1978 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde dünyaya geldi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türk avukat, siyasetçi ve TBMM 28. dönem CHP Bursa milletvekilidir.

Serbest avukat olarak çalıştı. Bursa Barosu yönetimine girdi. İnsan hakları eğitimcisi olarak TBB bünyesinde birçok ilde avukatlara yönelik eğitim verdi. Birçok sivil toplum örgütünün üyeliğinde bulundu.

25 , 26 ve 27. dönemde Bursa Milletvekili seçilen Altaca Kayışoğlu, 26 ve 27. dönemde TBMM Divan katip üyeliği ve 27. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU ÖZEL HAYATI

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.