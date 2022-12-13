Nuşirevan Elçi: CHP'nin Kürt sorusunu çözebileceğine olan inancım tam

13 Aralık 2022 Salı, 23:21

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışman olarak atadığı eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, siyasete yeniden katılma sürecine ve Kürt sorununa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'den Abdülhakim Günaydın'a konuşan Elçi, CHP'yi tercih etme sebebini "Tercih sebebimde son yıllarda parti ve kadroların ülke sorunlarına olan bakışında yaşadığı değişim önemli oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ve kadrosunun bilgili, yetenekli, samimi duruşları, ülke sorunlarını çözmede kararlı tavırları ve hizmet siyasetini yeniden hakim kılma istekleri aklımdaki sorulara bir cevap oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumu birleştirici ve uzlaştırıcı tavrı beni ikna etti" ifadeleriyle açıkladı.

Kürt sorununun tekrar siyasete girmesini etkileyen faktörlerden birisi olduğunu belirten Elçi, "Siyasete girme sebebim, ülkenin mahkum edildiği, girdiği karanlıktan çıkarmada yardımcı olmam ve halka hizmet etme isteğimden kaynaklanıyor. Ülkenin temel sorunlarını çözülebileceğine olan inancım en önemli etkendir. Kürt sorunu bunun başında geliyor. Siyasette liyakatin kaybedildiği bu dönemde uzaktan eleştirmekle düzlüğe çıkamayacağımız, katkı sunmamız gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"KÜRT KİMLİĞİNİ ÖNEMSEYEN BİR AİLEDEN GELİYORUM"

"Katılmam konusunda teklif CHP'den geldi. Ben de çevreme, dost, akraba ve fikirlerine önem verdiğim insanlara danışarak sonunda böyle bir karar aldım" diyen Elçi, Kürt hassasiyeti olan bir aileden geliyorsunuz, CHP'nin Kürt sorununu çözebileceğini düşünüyor musunuz? sorusuna "Kürt sorunu ve ülkede kemikleşmiş birçok sorunun tek bir partinin çabalarıyla çözülemeyeceğini düşünüyorum. Bir kere öncelikle ülkede yeniden hoşgörü kültürü geliştirilmeli. CHP'nin 6'lı masada uzlaşmacı tavrındaki ısrarı, sorunları birlikte çözme konusundaki çabaları bana umut vadediyor. Eşitlikçi, tam demokrasi ve adil bir anayasa çerçevesinde ülkede çözülmeyecek bir sorun olmadığını düşünüyorum. Evet, Kürt kimliğini önemseyen bir aileden geliyorum. Elbette parti içerisindeki çalışmalarımda bu kimliğin etkin olacaktır ama ben aynı zamanda bir hukukçuyum. CHP ve kadrolarında son dönemde bir değişim var ve sorunların çözümü konusunda kararlı olduklarını görüyorum. CHP'nin Kürt sorununu çözebileceğine olan inancım tamdır. Türkiye tüm farklı etnik kimliklere eşit davranan ve adalet işleyen bir sistem ile yönetilmelidir" ifadelerile yanıt verdi.

"CHP, BÖLGEDE BEKLENENİN ÜZERİNDE OY ALACAK"

Elçi, "Doğu Masası veya bir diğer ismiyle Kürt Masası kuran CHP'nin bölgede oylarını artırdığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Takdir edersiniz ki bir süre öncesine kadar CHP'nin Kürt bölgelerinde oyu neredeyse yok denecek kadar azdı. Sayın Genel Başkan pek çok konuşmasında bu konuda özeleştiri vererek çalışma başlattı. Benimle yapılan görüşme de bu çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmeli. Geçen 1-2 yılda CHP'nin bölge dahil ülke genelinde ev ev, sokak sokak gezerek yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını düşünüyorum. Elbette daha yürümemiz gereken epey uzun bir yol var ama CHP'nin bölgede beklentinin üzerinde bir oy alacağını öngörüyorum" ifadeleriyle yanıtladı.