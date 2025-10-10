O anlar kamerada... Erdoğan'a temel atma töreninde 'İsmail Kahraman' sürprizi: 'Lütfen efendim, isminizi bağışlayın efendim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 17:15:00
Haber Merkezi
Rize'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı camiinin adı eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Erdoğan'dan isteği üzerine "Recep Tayyip Erdoğan Camii" oldu.

 

Rize’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan temel atma töreni, ilginç anlara sahne oldu. 

Rize Millet Bahçesi Camii'nin temeli için Erdoğan'ın butona basmasıyla ilk betonun dökülmeye başladığı törende, Erdoğan'ın yanında bulunan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman mikrofonu alıp "Recep Tayyip Erdoğan Camii hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bu sözler karşısında şaşkınlığı yüzüne yansıyan AKP'li Cumhurbaşkanı, Kahraman'a herhangi bir yanıt vermedi.

Kahraman, daha sonra  "Lütfen. Millet olarak istiyoruz. İsminizi bağışlayın. Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel hizmetler nasip olsun" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

