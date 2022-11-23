O sözlere kayıtsız kalmadı: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a dava açıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na karşı kullandığı ağır ifadeler üzerine yargıya başvuracaklarını duyurdu.
Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerinde derhal dava açacaklarını bildirdi.
Çelik’in açıklaması şöyle:
“Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız”
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken "sefil", "zavallı", "gafil", "namert, "kifayetsiz" gibi ifadeler kullanmıştı.
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