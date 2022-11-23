Siyasette seviye dibe vurdu... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na: Namert, gafil, kifayetsiz...

23 Kasım 2022 Çarşamba, 13:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ABD ve İngiltere'de yaptığı temaslar üzerinden hedef aldı. Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı, CHP liderine yönelik hakarete varan sözler kullanmaktan da geri durmadı.

Erdoğan'ın konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik ilgili sözleri şöyle:

"Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham ettiğini söyleyen zavallı sorumluluktan söz edemez. Yurtdışında ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil sorumluluk ile yan yana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan namert sorumluluktan söz edemez. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki kepazeliklere gözlerini kapatan kifayetsiz sorumluluk yanına yaraşamaz."

Erdoğan'ın aynı konuşmasında muhalefetle polemiğe girmekten uzak duracağını söylemesi de dikkat çekti.