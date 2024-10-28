‘Öcalan çağrısının’ Cumhur’un ‘gizli açılımı’ olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan’a seslendi: 'Bahçeli’yi sözcü kılma'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda “Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi” düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge katılım yoğun oldu. Destek için mitinge gelen yurttaşlar burada “Yandaş yargı istemiyoruz”, “Yaşam istiyoruz”, “Can dostlarımızla değil canilerle mücadele edin” yazılı dövizler taşıdı.

Barbaros Meydanı’nındaki alanı dolduran binlerce kişiye konuşan Özgür Özel, “Terörün amacı bizi susturmak sindirmekken o korkuyu yenip buraya koşup gelenlere meydanı dolduranlara binlerce selam olsun. Hayatımızı esir alan şiddete karşı meydan okumaya geldik. Ülkemiz başta PKK ve diğer terör örgütlerinin hedefi olmuş ve çok acılar çekmiştir. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılını kutlayacağımız bu günlerde ülkemiz dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır. Biz CHP olarak Türkiye’nin kurucu partisiyiz. Terörü bitiren yurttaşlarını güvende tutan toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye için çalışanlarız. Bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

“Bu iktidar yurttaşlarımızı koruyamamaktadır” diyen Özel, “Kadınlarımız, çocuklarımız yenidoğan bebeklerimiz güvende değildir. 2023’de 315, 2024’ün ilk on ayında 325 kadın hayatının baharında katledildiler. Bu rakamlar, iktidarın hiçbir kesime iyi gelmediğini gösteriyor. Ne Münevver Karabulut’u, Özgecan Aslan’ı ne de nicelerini unutmadık. Ayşenur Halil’i, İkbal Uzuner’i ve Van Gölü kenarında bulunan Rojin Kabaişi de unutmadık. Türkiye’deki kadınların yüzde 70’i sokakta yürürken kaygılandıklarını söylüyor. İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir imzayla bir gece yarısı Hüda Par’a verdiği sözü tutmak için sözleşmeden çekilen kişi, kadınların arkasından devleti çeken kişidir, tarih önünde sorumludur hesap vermeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

‘DERTLER GÖRÜNMESİN’

Özel burada çözüm süreci tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Çık artık Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle. Öcalan Meclis’e gelsin, milletin derdi görünmesin istiyorlar. Ama biz onların gündemine hiçbir zaman teslim olmadık ve asla olmayacağız. ” diye konuştu. ‘Devlet sorun çözer’ “Bu ülkede Kürtler, ‘Sorunum var’ diyorsa Kürt sorunu vardır” diyen Özel, “Devlet bir sorunun olup olmadığına değil millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır. Ancak Cumhur İttifakı bu sorunları görmezden gelerek, diğer yandan şehit ve gazi ailelerinin duygularını yok sayarak, konuyu bir kez daha Meclis’in önünden kaçırarak işine gelen aktörü parlatarak, işine gelmeyeni hapiste tutarak, ırakta tutarak, fikrini almayarak, ‘Ben yaptım oldu’ diyerek bir tutumun içine girmiştir” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp Tayyip Bey’in de istediğini alıp bu alışveriş ile bir Anayasa oyunu kurma hesabı ayıplı bir hesaptır. Bunun için, biz çözüm için Meclis’i adres gösteriyoruz. Devlet Bey, Abdullah Öcalan’ı adres gösteriyor. Yapılan teklif görünüşte Sayın Bahçeli’nin teklifidir. Cumhur İttifakı’nın gizli açılımın sözcüsü ayan beyan Bahçeli’dir. Ancak sayın Erdoğan’ın hâlâ iki kelam etme cesareti gösterememesini hayretle izliyoruz. Erdoğan, Bahçeli söyleyeceğini söyledi. Gizli bir görev dağılımı ortada. Bir anlaşmazlık olduğunu söyleyen de var. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete açıklama yapmak zorundadır. Teröre karşı sizin gösterdiğiniz bu cesareti göstermeyen Erdoğan’a ‘Çık artık Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle’ diyoruz.”

‘MİLLETİN UMUT HAKKI NE ZAMAN VERİLECEK’

CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş’ta yaptığı mitingde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için toplumda umut hakkı konuşulmasına tepki gösterdi. Özel, “Bu millet için umut hakkı ne zaman konuşulacak? Açlık sınırının altında kalan emeklilere, asgari ücretlilere, mülakatta elenen gençlere, onlarca sabıkasına rağmen salıverilen suçluların öldürdüğü kadınlara gençlere, yaşama hakkı elinden alınan çocuklara bebeklere, dirençsiz kentlerde afetlerde hayatını kaybedenlere, ailelerine ne zaman umut hakkı tanıyacaksınız? Vera’ya ve babası Tayfun Kahraman’a, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’a ne zaman umut hakkı tanıyacaksınız” ifadelerini kullandı.