Özgür Özel'den TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması: 'Meclis'e gelmek zorunda değil, imkan verilir çağrısını yapar'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Terörü kim ne amaçla kullanıyorsa lanetliyoruz" diyen Özel, "Saldırı tüm yönüyle araştırılacak" dedi.

Özgür Özel, saldırının zamanlamasına ilişkin ise "Bu hedef boşuna seçilmedi, bizi yıldıramazlar" diye konuştu.

'ÖCALAN' AÇIKLAMASI: 'MECLİS'E GELMEK ZORUNDA DEĞİL'

Özel, basın mensuplarının yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'den konuşmasının zorunlu olmadığına dikkat çekerek "Öcalan’a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis’e gelmek zorunda değil" ifadesini kullandı

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İstanbul Beşiktaş'taki "Yaşam Hakkı Mitingi" için de çağrısını yineleyen Özel, "Tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

"YIPRATMAK YERİNE EKSİKLİKLERİ ORTADAN KALDIRMAK GEREKİYOR"

Özel, şunları söyledi:

"Öncelikle cenazelerine katıldığımız şehitlere rahmet diliyorum. Yaralıların durumunu takip ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz kurum Türkiye’nin gözbebeği bir kurum. Bu konu önümüzdeki günlerde tartışılacak. 17 bin kişinin çalıştığı bir kurum bu.

Bir kusur varsa, hepimizi koruyan, sınırımızı, askerimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak hepimizin bir özeleştiri yapması lazım. Hem Meclis eliyle araştırılacak ve üzerinde çok konuşulacak hususlar var. Bazı görüntülerin bizimle paylaşılmasını kıymetli buluyoruz. Ben KAAN uçtuğunda ilk tebrik edenlerden bir tanesiydim.

Geçen sene 1 milyar dolar gelir kazandıran bir yer burası. Yıpratmak yerine varsa eksiklikleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu tip kurumların silahlı kuvvetler ya da polis tarafından korunması gerekiyor. Bu kurum tek bir kampüs içindeki en büyük savunma sanayi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Bakanlığı’nın kendi değerlendirmelerini yapacağını düşünüyorum."