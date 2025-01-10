'Öcalan' karşıtı eylem yapmışlardı: Şehit yakınları ve gazilere MHP'den tepki

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:06

Güncelleme: 10.01.2025 - 00:06

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürece şehit yakınları ve gaziler Edirnekapı Şehitliği'nde toplanarak, "Şehitler mezardan çıkmadıkça, gazilerimizin uzuvları yerine gelmedikçe, değil terörist başının ve teröristlerin affedilmesi, ev hapsine çıkması dahi kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.

B Yüzü'nün aktardığına göre, MHP'den söz konusu açıklamalara tepki geldi. MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zafer Çalışır, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan Polis Şehitliğinden fotoğraf paylaşarak, şehit yakınları ve gazi derneklerini hedef aldı.

MHP'li Çalışır'ın açıklaması şu şekilde:

“Vatan uğruna can alıp can veren şehitlerimiz ve bedel ödeyen gazilerimize canımız feda… Bazı şehit ve gazi dernek adı altında!!? Kimlerle yol yürüdüğü nereden nemalandığı belli olan şahsi mal varlıkları haddinden fazla olan çıkarcılar alayınızı takipteyim! Devlet beyime şehit yakınları üzerinden laf söyletmek hadsizliktir ve bunun hesabını vereceksiniz. Sabırla ya da nasıl beklerseniz bekleyin. Ama az kaldı bunu da böyle bilin”