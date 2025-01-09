Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.30'da görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme!
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Bahçeli saat 16.30'da görüşecek.


Etiketler: #AKP #Devlet Bahçeli #MHP #Recep Tayyip Erdoğan

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