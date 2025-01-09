Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Bahçeli saat 16.30'da görüşecek.