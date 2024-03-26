'Öcalan' soruşturmasında ifade veren CHP’li başkan adayı Şükrü Erdem: 'İlahi adalet illa ki tecelli edecek'

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, "Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak" dedi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:05
'Öcalan' soruşturmasında ifade veren CHP’li başkan adayı Şükrü Erdem: 'İlahi adalet illa ki tecelli edecek'
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Eski bakanlardan CHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem’e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem ifade vermek üzere adliyeye gelirken, partililer de adliyede toplandı.

Erdem, savcılığa verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada, "Tarafıma kumpas kurulmak amacıyla yapılan bu asılsız gerçek dışı videolar neticesinde bugün itibarıyla yasal süreç başladı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Kötü niyetli şekilde basın yayınlarını kullanarak beni bütün Türkiye’ye linç ettiler. Hakkımda yanlış haberler yayan ve bu haberleri tüm sosyal medyalarda çekinmeden paylaşarak senelerce ailemden, hayatımdan ödün vererek alnımın akıyla hizmet ederek milletimde yer ettiğim saygı ve itibarı 2 dakikada yalan haberlerle yerle bir etmeye çalışanlara izin vermedim, vermeyeceğim. Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak. Kirli zihniyet ve kirli siyasetinizle kendi kazdıkları bu çukurda onlar ve onlar gibiler boğulacaktır. Hayatım boyunca gururla taşıdığım onurumu ve kimliğimi böylesine aşşağılık gerçek dışı suçlamalarla kirletmeye çalışan kim varsa hakkımı helal etmiyorum. Mustafakemalpaşa için iyi olacağını düşünerek kendisine oy attığım, ismini anmaya gerek duymadığım şahsiyete oyum da, hakkım da haram olsun. Çünkü anladım ki onların koltuk sevdası onurlarından da, şereflerinden de daha öte. O yüzden onlara üzülüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, ilçede girdiği bir kahvehanede yaptığı konuşmada iddiaya göre terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "Onun kayınpederi MİT Müsteşarı ya! Kim biliyor bunu? Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil, MİT Müsteşarının damadı adam. Bu dediklerim doğru ve arkasında da dururum söylediklerimin” demişti.

 


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