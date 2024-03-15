DEM Parti'den Saray'a çağrı: Dolmabahçe Mutabakatı'na dönelim

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:41

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:45

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde partisinin düzenlediği Nevruz mitinginde konuştu.

Konuşmasında Kürt sorununa değinen Hatimoğulları, "Kürt sorununu inkar etmek, ırkçı yaklaşımlar, kutuplaştırıcı söylemler demokrasi demek değildir" dedi.

"Dolmabahçe" mutabakatına dönülmesi çağrısı yapan Hatimoğulları "Saray'ın da duyacağı şekilde bir kez daha sözümüzü de çağrımızı da yineliyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yoksul insanların, evine bir ekmek bulamayan, akşamları bir iftarda ne yiyeceğini bilmeyen yoksul kardeşlerimiz, 50 milyona yakın insan bu ülkede açlık ve yoksullukla pençeleşiyorsa bilelim ki bu iktidar bu ülkeye demokrasi değil, yoksulluk getirmiştir. Kürt sorunu statü sorunudur. Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi Türkiye halklarının özgürlüğü ve demokrasisi açısından önemlidir. Bizler bu statü sorununu başka kavramsallaştırmalar üzerinden savaş estirmeye çalışan anlayışa bir kez daha diyoruz; Dolmabahçe Mutabakatı dönemine dönülmelidir. Kürt halkı ödediği bütün bedellere rağmen eğer barış için ısrarcı ise, bunun nedeni barışa olan inancıdır. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım ve bu konuda görüşmeler başlasın."