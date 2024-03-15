'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'

AKP’nin Ankara’nın Bala ilçesi belediye başkan adayı Ahmet Buran, kamera arkası görüntülerde ilçedeki DEM Partililerle görüştüğünü ve kendisine oy vereceklerini söyledi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Buran, bunu DEM Parti’ye oy verenler hakkında söylediğini kaydetti, "Sözlerim çarpıtıldı" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:10
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AKP’den yeniden aday olan Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran’ın kamera arkası konuşmaları ortaya çıktı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaştığı videoda sunucunun, DEM Partililer hakkındaki, “Yenimahalle, Polatlı, Bala’da bu konuya girelim mi?” sorusuna yanıt veren Bala, şu yanıtı verdi:

“Yok; gerek yok. Bir de onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler.”

"SÖZLERİM KASITLI OLARAK ÇARPITILDI"

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Buran, bunu DEM Partililer için değil ilçedeki, DEM Parti'ye oy veren Kürt’ler hakkında söylediğini iddia etti.

Buran’ın X hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Bugün bir televizyon kanalında program öncesinde gerçekleştirdiğimiz özel bir sohbet sırasında ortaya çıkan ifadelerim, sosyal medyaya tamamen yanlış şekilde yansıtılmış ve kasıtlı olarak çarpıtılmıştır.

Yayın öncesi, Bala'da DEM Parti'ye oy veren vatandaşlarımızla yaptığımız bir görüşme hakkında bilgi verdim.  Kimseyi incitmemek adına konuya girmemek niyetinde olsam da Kürt vatandaşlarımızın da desteğiyle belediye başkanı seçilmiş bir kişi olarak olarak hangi parti olursa olsun Kürt kardeşlerimizin Bala özelinde bizi desteklediklerini ve bize oy vereceklerini, büyükşehirde ise durumu bilemediğimi ihsas ettim.

Bizim hiç bir şekilde kendilerinin de açıkladığı gibi DEM Parti ile en ufak bir irtibatımız ve görüşmemiz olmamıştır.

Ben Bala'mızda Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneklerini veren ve herkesin desteklediği bir belediyeyi temsil etmenin gururuyla şahsıma verilen oylara ve güvene teşekkür ediyor ve hiçbir fitnenin Kürt kardeşlerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğimi belirtmek istiyorum.

Türk, Kürt kardeştir. Ayrım yapan hain ve kalleştir düsturuyla durmadan yola devam ediyoruz. Doğru bilgilendirme ve yanlış anlamaların düzeltilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.”


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