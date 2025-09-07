Öcalan talebi komisyonda çatlak mı yaratacak: 'Çekilme durumunu dahi gündemimize alırız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan komisyondan seçilen birkaç kişinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin 'bir zaaf oluşturmayacağını' söyleyerek heyet oluşturulmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, bugün yaptığı açıklamada, “Bugün Öcalan’ın ve PKK’nin attığı somut adımlar karşısında ne yazık ki iktidar ve devletin henüz somut adımlar attığını söyleyemeyiz. Komisyonun, sürecin baş aktörü Sayın Öcalan ile tez elden, zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir” dedi.

ERBAKAN SERT ÇIKTI: "ÇEKİLME DURUMUNU DAHİ..."

Öcalan'ın dinlenmesi talebine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız" dedi.

Erbakan'ın konuşması şu şekilde:

"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Komisyon'un hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Parti'li vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız."

Komisyonda Yeniden Refah Partisi'ni İstanbul Milletvekili Doğan Bekin temsil ediyor.