Öcalan'ın çağrısı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özgür Özel'in iddiasını yalanladı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "iktidarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la 1 yılı aşkın süredir müzakere yürüttüğü" iddiası üzerine günler sonra açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı çağrı için ortaya atılan 'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir.

Öcalan’ın “silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı” karşılığında Devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir.

“Terörsüz Türkiye”ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'a çağrısıyla açığa çıkan ve Öcalan'ın yaptığı örgüte yaptığı çağrıyla devam eden sürece ilişkin şöyle demişti:

"Bir yandan bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay’dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak sizin bilginizle. Sonra millete ‘Bir şeyler oluyor, kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu, ben bir şey demiyorum. Benimle ilgisi yok. Olursa sahiplenirim. İyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım…’ diyeceksiniz. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş."