Öcalan'ın 'çağrısı' sonrası Tuncer Bakırhan'dan yeni açıklama... Meclis'e çağrı yaptı: 'Hukuki düzenlemeler artık kaçınılmaz'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:18

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:26

Partisinin PM toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile ilgili "Artık hukuki ve siyasi düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Meclis son 50 yılda çok önemli rol oynamayla karşı karşıyadır. Bu çağrının bir muhatabı da Meclis’tir" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) yetkili kurulları, Abdullah Öcalan’ın mesajı sonrası toplanma kararı aldı.

Parti Meclisi (PM) ve il eş başkanları, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında Balgat’ta bulunan genel merkezinde toplandı. Yarın ise partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Büklüm’de bulunan binada bir araya gelecek.

Toplantı öncesi konuşan Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın çağrısına işaret ederek "Yeniden yapılandırma, dönüştürme çağrısı yaptı. Yeni araç-gereçlerle demokratik bir zeminde sürecin gelişmesi gerektiğine dair bir çağrıydı. Önemliydi. 50 yıldır süren çatışma zemininden çıkılmasını ve demokratik bir zeminde sorunların diyalog ve müzakereyle tartışılarak çözülmesine dönük bu çağrı önemliydi, olumluydu. Çağrı yapıldığı andan itibaren hem ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından yakinen takip edildi. Çatışmaların sürdüğü coğrafyamızda çatışmasız, şiddetsiz, savaşsız bir sürecin işaret edilmesi çok değerlidir, kıymetlidir önemlidir” diye belirtti.

YENİ YOL HARİTASI TARTIŞILACAK

Çağrının başlığının "Barış ve demokratik toplum" olduğunu hatırlatan Bakırhan, "Biz de bu çağrıdan sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Çünkü çağrı aynı zamanda bir değişimi, dönüşümü sadece iktidarın önüne koymuyor, aynı zamanda siyasi partilerin, bizim, hepimizin önüne koyuyor. Yeni dönem aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm dönemi olacak. Bu değişim dönüşüm ve önümüzdeki yol haritasını da bugün PM’miz ile birlikte tartışarak belirleyeceğiz. Yeni döneme yaklaşımımızı tartışacağız. Yeni dönemdeki eylem, söylem, planlama politikalarımıza dönük tartışmalar yürüteceğiz. Bir bütünen DEM Parti olarak örgütlü olduğumuz ya da olmadığımız her yerde değişip dönüşerek sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin toplumsallaşması, doğru anlaşılmasını, layıkıyla istenilen aşamaya gelmesi için de bir tartışma yürüteceğiz."

'HUKUKİ DÜZENLEMELER ARTIK KAÇINILMAZ'

"Bu çağrı kesinlikle boşta kalmamalı uzatılan ev havada kalmamalı" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bunun için hepimize en fazla da PM’mize görev düşüyor. Muhalefete görev düşüyor. İktidara görev düşüyor. Bu çağrı sadece bir çağrı olarak kalırsa yazık olur. Anlamına, önemine denk bir duruş her birimizin göstermesi gerekiyor. Çağrının somut adımlara dönüşmesi, siyasi ve hukuki düzenlemeler artık kaçınılmazdır. Çağrı bekleniyordu evet çağrı yapıldı. Çağrı sonrası örgüt olumlu ve pozitif bir cevap verdi. Artık hukuki ve siyasi düzenlemeler de bir an önce hayata geçirilmelidir. Ertelenmemelidir.

Önüne kimi bahaneler konulmamalıdır. Bu konuda Meclis’e tarihi bir rol düşüyor. Belki Meclis son 50 yılda çok önemli rol oynamayla karşı karşıyadır. Bu çağrının bir muhatabı da Meclis’tir. Adımların atılması yasal anayasal düzenlemeler için Meclis çok önemli bir zemindir. Umarım önümüzdeki günlerde Meclis de bu konuda bir yol alır ve bu çağrıya uygun düzenlemeleri yapar."

DEVLET BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Kullanılan dile dikkat edilmesi çağrısı yapan Bakırhan, "En baştan en sona kadar herkese bunu söylemek istiyorum. En fazla da iktidara ve mensuplarına söylemek istiyorum. Yine Bahçeli’nin çağrıya ve PKK’nin tutumuna ilişkin vurguları kıymetli buluyoruz. Dün açıkladı. ‘Bu çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz’ dedi. Kıymetliydi. Evet izin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir Sayın Bahçeli. O yüzden hukuki güvencelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü uzayan her süreç enfekte olmaya müsaittir. Geçmişte de görüldü dünya deneyimlerinde de görüldü. Bu süreç uzatılarak enfekte edilmemelidir. Hepimize düşen en büyük sorumluluklardan biri budur" ifadelerini kullandı.