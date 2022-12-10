ODTÜ Mezunları: 'Karanlığın ülkemizi daha fazla sarmasına izin vermeyeceğiz"
ODTÜ Mezunu İş İnsanları Derneği, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşında evlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir’ sözlerini unutmadan mücadelemizi sürdürecek ve bu karanlığın ülkemizi daha fazla sarmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında dini nikah ile evlendirilmesi olayı günlerdir Türkiye'nin gündeminde.
ODTÜ Mezunu İş İnsanları Derneği de konuya dair açıklama yaparak olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.
ODTÜ Mezunu İş İnsanları Derneği, yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Atatürk Devrimleri ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedefleyen ülkemizi, ortaçağ karanlığına döndürmeyi amaçlayanlar, kadınlarımızı eve kapatarak, yurtlarda çocuklarımızı her şekilde istismar ederek, küçücük kızlarımızı dedeleri yaşındakilerle evlendirerek, çocuklarımızın eğitimini engelleyerek karanlığın ülkemiz üzerine her geçen gün biraz daha çökmesine neden olmaktadır.
Tarikatlarda ve cemaatlerde örgütlenen, akıllarını ve düşüncelerini başlarındaki şeyh-şıh gibi karanlıktan beslenenlere terketmiş olanlar, karanlığı daha da koyulaştırmak için başta eğitim kurumlarımız olmak üzere ülkemizin tüm kurumlarında etkin olabilecekleri konumlara gelmeye çalışmaktadırlar.
"İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ülkemizi işgal etmiş olan düşmanlar ve onların yerli işbirlikçilerine karşı, Mustafa Kemal önderliğinde verdiği milli mücadele sayesinde kul olmaktan kurtulan, işgalden kurtardığı topraklarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve Atatürk devrimleri sayesinde çağdaş uygarlık düzeyini yakalayan bizler; Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında söylediği ‘Bizi yanlış yola sevkeden habisler, bilirsiniz ki çok kere din perdesine bürünmüşler, sâf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir... Milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir’ sözlerini unutmadan mücadelemizi sürdürecek ve bu karanlığın ülkemizi daha fazla sarmasına izin vermeyeceğiz. Sessizliğimiz gücümüzü bildiğimizdendir.”
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