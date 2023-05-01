‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Kılıçdaroğlu, “Atatürk Havalimanı için uzay merkezi yapacağız, uzay ve havacılık alanında ABD’nin öncü şirketlerinden SNC’nin sahipleri Fatih ve Eren Özmen burada çalışacaklar, araştırmalarını sürdürecekler” deyince, yılda bir kez Atatürk Havalimanı’na Teknofest düzenleyen, başarılı işler yapan Bayraktar’ın sahipleri ayağa kalktı, vay Türkiye’ye değil Amerikalılara güveniyorsunuz benzeri açıklamalarla ortalığı velveleye verdi. Sanki Türkiye dahil dünyada onbinlerce şirketin çalıştığı uzay ve havacılık konusu kendi tekellerindeymiş gibi. Türkiye’de TAİ var, dahası Roketsan vb. var... Ayrıca İHA ve SİHA benzeri insansız hava aracı üreten çok sayıda şirketlerimiz var!

Onların sesini bastırıyorlar, ne de olsa Saray’a endeksliler. Öyle ki sonbaharda yaptıkları Teknofest’i Saray’ın seçim propagandası çerçevesinde birden Nisan ayına aldılar.

Atatürk Hava Limanı için resmen “burası bizim” demedikleri kaldı.

Havaalanının darmadağın edilmesine, basket sahaları ile doldurulmasına, pistlerinin yok edilmesine (kendi uçakları için birini korudular) zerre sesleri çıkmayan Bayraktar’ın sahiplerinin ülke ve gelecek bu projeye de destek vereceklerine, saldırıya geçmelerine şaşırdım…

Arkasından Sarayın gazeteleri, trolleri, AKP/FETÖ kumpasında içeri atılan daha sonra AKP’ye sığınan yazarı ve diğerleri bu şirketin CİA’ya çalıştığı gibi bir zırvalığı göklere çıkardı. SNC, CİA şirketi oldu! İktidar ve adamlarına yakışan rezillik batağı!

ODTÜ ve Hacettepe’deler

Söyleyeyim, bu “CİA bağlantılı” şirket, 11 yıldır ODTÜ ve Hacettepe teknokentlerde, yüksek teknoloji ürünleri üretiyor!

Özmenler, ülke ile hep ilişkili oldu. Özmenler henüz Türkiye’de AKP iktidarı birlikte 2015’te uçak üretimi için anlaşma yapmadan önce, 2012’de Havacılık ve Havacılık Komponenti İmalatı için ESEN’i kurdular, bakın:

“ESEN, havacılık, uzay ve savunma sanayisinde hızlı ve yenilikçi çözümler oluşturan mühendislik firması. ABD merkezli Sierra Nevada Corporation’ın ortaklığında 2012’de kuruldu. ODTU Teknokent yerleşkesinde 2500 m2 alana yayılmış ofis ve laboratuvarlarında ticarî ve ARGE faaliyetlerini sürdürmekte, yer ve hava platformu yazılımları, gimbal ve kamera sistemi, yerel geliştirilmiş Geniş Alan Gözetleme Sistemi (WAAS) Özellikle görüntüleme sistemleri alanında yeni küçük uydu platformlarının ve uydu alt sistemlerinin tasarımı... Anahtar teslim çözümler olarak Havadan, Karadan ve Denizden Elektronik Savaş/Sinyal İstihbaratı (EW/ SIGINT) kabiliyetlerini sunar… vb”

201 yüksek nitelikli çalışanı var Ankara’da! Fatih Özmen hatta şirketi ziyarete geldi!

2015’de AKP seçim yatırımı olarak uçaklar üreteceğiz diye Özmenlerin şirketiyle bir ön anlaşma yaptı. Alman Dornier uçaklarının üretimi gündemdeydi. Yerli oranı yüzde 70 olacak diye tutturunca AKP, iş yattı. Özmenler çok ciddiydi, Türkiye’de bu amaçla bir şirket bile kurdular…Arka planda iktidar içinde neler oldu da vazgeçtiler bilmiyoruz, ama öğreniriz.

Dünyada 35 bölgede işleri var

Özmenlerin ABD’deki şirketi özellikle de havacılıkla yüksek teknoloji üreten, NASA ile işbirliği yapan, hızla yükselen ödüller alan bir şirket.

Aktarıyorum: “Özmen, Sierra Nevada Corporation’da 1981’de mühendislik stajyeri olarak başladı; çok sayıda sistemin geliştirilmesine yardımcı oldu, önemli programlar yönetti. 1994’te de şirketi satın aldılar. Ayrıca şirkete 19 stratejik şirket daha aldılar, 3.000’den fazla personelden oluşan bir iş gücü ile 19 ABD eyaleti, İngiltere, Almanya ve Türkiye dahil 34 bölgede faaliyet sürdürüyor. Fatih Özmen, 2018’de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında kurulan Ulusal Uzay Konseyi Kullanıcılar Danışma Grubu’nun bir üyesi oldu.”

Yılın havacılık girişimcisi, yaşayan havacılık efsanesi, en etkili 10 Türk Amerikalı vb gibi ödülleri var.

Şirket, uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi pek çok alanda da çalışıyor.

Ülkeye yüksek teknoloji üretimleri gelince, ülkeye büyük bir sinerji yaratır. Bayraktar’lar da bundan yararlanır.

Ülkeyi Saray siyasetinin dar ve dışlayıcı kalıpları içine hapsetmek, başarılı bir şirketin akıllı bir işi asla olamaz.