Ödül törenindeki sözleri gündem olmuştu... Fahrettin Altun, oyuncu Burak Haktanır ile görüştü

Aldığı ödülü tutuklu bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e yönelik sözleriyle gündem olan oyuncu Burak Haktanır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir araya geldi. Altun, Haktanır için "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız" ifadelerini kullandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 16:49
Ödül törenindeki sözleri gündem olmuştu... Fahrettin Altun, oyuncu Burak Haktanır ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi.

"ÜLKESİNİ SEVEN, HER ORTAMDA SAVUNAN KIYMETLİ SANATÇIMIZ..."

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etmişti.

Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ye iftira attı" diyerek tepki göstermişti.


Fahrettin Altun Burak Haktanır ödül Şebnem Korur Fincancı TTB

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler