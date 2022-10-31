Ödül törenindeki sözleri gündem olmuştu: Bakan Akar, oyuncu Burak Haktanır ile görüşecek
Aldığı ödülü tutuklu bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e yönelik sözleriyle gündem olan oyuncu Burak Haktanır, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görüşecek.
Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.
Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ye iftira attı" diyerek tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Akar, 'gösterdiği duruştan' dolayı arayarak tebriklerini ilettiği oyuncu Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelecek.
"TSK'YE SAHİP ÇIKAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, oyuncunun sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bu çıkışın önemli olduğunu ifade etti.
Akar ayrıca söz konusu iddialara ilişkin şu görüşleri paylaştı:
"Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkılması vatan görevi.
Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli."
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