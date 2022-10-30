Burak Haktanır kimdir?
10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması yaptı. Özcan'ın açıklamasına davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır'dan tepki geldi. Burak Haktanır kimdir?
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl 10. kez düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi.
BURAK HAKTANIR NE DEDİ?
Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper, kürsüde yaptığı konuşmada, Şebnem Korur Fincancı'yı savunmuş ve ödülünü Fincancı'ya ifhaf etti. Daha sonra ise davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e oturduğu yerden "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırarak tepki gösterdi.
BURAK HAKTANIR KİM?
Burak Haktanır sinema ve dizi oyuncusudur. 2010 yılında Recep İvedik 3 filmindeki rolü ile sinemaya adım atmıştır.
BURAK HAKTANIR HANGİ DİZİ VE FİMLERDE OYNADI?
2017-2020 Payitaht Abdülhamid
2019 Kimse Bilmez
2018 Mehmetçik Kut'ül Amare
2017 Nezih Bir Film
2016 Sevda Kuşun Kanadında
2016 Kırıntılar
2014 Çırağan Baskını
2014 Miraç
2010 Recep İvedik 3
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