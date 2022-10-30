Burak Haktanır kimdir?

10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması yaptı. Özcan'ın açıklamasına davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır'dan tepki geldi. Burak Haktanır kimdir?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 14:51
Burak Haktanır kimdir?
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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl 10. kez düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi.

BURAK HAKTANIR NE DEDİ?

Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper, kürsüde yaptığı konuşmada, Şebnem Korur Fincancı'yı savunmuş ve ödülünü Fincancı'ya ifhaf etti. Daha sonra ise davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e oturduğu yerden "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırarak tepki gösterdi.

BURAK HAKTANIR KİM?

Burak Haktanır sinema ve dizi oyuncusudur. 2010 yılında Recep İvedik 3 filmindeki rolü ile sinemaya adım atmıştır.

BURAK HAKTANIR HANGİ DİZİ VE FİMLERDE OYNADI?

2017-2020  Payitaht Abdülhamid 

2019 Kimse Bilmez 

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare 

2017 Nezih Bir Film 

2016 Sevda Kuşun Kanadında 

2016 Kırıntılar 

2014 Çırağan Baskını 

2014 Miraç 

2010 Recep İvedik 3 


Boğaziçi Film Festivali Burak Haktanır Özcan Alper

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