Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, yerel seçim sonrası gelişmeleri değerlendirdi: 'Çözüm üretirsek iktidarız'

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:00

Kurt’un sorularımıza yanıtları şöyle:

Üçüncü kez Odunpazarı Belediye Başkanlığını kazandınız. Seçimi nasıl değerlendirirsiniz? Belediyenin şu anki mali durumu dengeli mi?

Kurt: Özellikle bu seçim sürecinde CHP’deki değişim rüzgarının etkisini hissettik. Önümüzdeki süreçte halkın CHP’ye olan ilgisi daha da artacaktır. Biz CHP’li belediyeler ve Genel Merkez’deki yöneticiler uyumlu bir çalışma içerisine girersek halkın sorunlarını çözmeye ve dile getirmeye yönelik politikalar üretirsek ilk seçimde iktidar olacağımıza inanıyorum. Odunpazarı Belediyesi’nin 2019-2024 yılları içerisinde hiç kredi kullanmadığını ve bütçemizin hep artı verdiğini vurgulamak istiyorum. Böyle bir bütçe yönetimi sergilerken çok büyük yatırımlara da imza attık. Bunun kaynağını da tasarruf ve mali disiplinle sağladık. Odunpazarı Belediyesi’nin şu anki borcu bütçe geliri tahmininin yüzde 10’u kadardır. Bunun da büyük bölümü yapılandırılmış borçtur. Geri kalanı da cari borç dediğimiz günlük alışverişlerde yapmış olduğumuz borçlanmalardır. Biz şu anda mali olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde ne aşamaya gelir, onu kestirmek mümkün değil. Şu anda İller Bankası’ndan gelen paylarda yüzde 20’ye yakın azalma hissediliyor. Eğer bu sürekli hale gelirse bizide zora sokabilir.

‘AKP’LİLER UYMAZ’

Tasarruf tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kurt: Tasarruf tedbirleri konusunda öncelikle samimiyet lazım. İktidar bu konuda samimi değil. Daha önce de bu tedbirler yayınlandı ama seçimden sonra AKP’den bize geçen belediyelerdeki şatafatı ve zenginliği gördük. Lüzumsuz harcamalar yapmışlar. Benim şu anda makam odamda kullandığım koltuklar 10 yıl önce AKP’den devraldığım koltuklardır, masa sandalye düzeneği de aynıdır, ben hala kullanıyorum. Çünkü lüzum görmedim makam odasını yenileyip harcama yapmaya. Ama AKP’liler çok büyük savurganlık içerisinde para harcadılar. Onun için tasarruf tedbirleri konusunda genelge değil kanun çıkarsalar gene AKP’liler uymuyorlar. Biz zaten tasarruf ediyoruz, elimizdeki kıt kaynakları doğru kullandığımız için düzlüğe çıktık.

‘İKTİDARIN YAPMADIĞINI YAPIYORUZ’

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle yoksulluk karabasan gibi çöktü, bu noktada nasıl bir sosyal belediyecilik anlayışı uygulayacaksınız?

Kurt: Odunpazarı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik en temel görevimiz. Bunu da 10 yıllık başkanlığımız döneminde başarıyla gerçekleştirdik ve halka gösterdik. Yoksullar için aşevleri açtık. Şu anda 2 bin civarında haneye her gün ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Bu uygulama sağlıklı gıda desteğidir. Bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Türkiye’de gıda bankacılığı denildiği zaman örnek gösterilen bir Halk Market projesi hayata geçirdik. Halk Market’te yaklaşık bin 300 yoksul aileye her ay düzenli olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacağı ücretsiz bir imkan sağladık. Verdiğimiz kartla insanlarımız Halk Market’ten, alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Bu insan onuruna yaraşır işleyen bir sosyal yardım modeli. Hiç kimseyi rencide etmeyen sistem kurduk, geliştirerek devam ettireceğiz. Başka bir çalışmamız da kreşlerimiz. İktidarın yapması gereken işi, onlar yapmadıkları için biz yapıyoruz ve Odunpazarı ilçemize kreşler kazandırıyoruz. Şu anda mevcut olan kreşlerimizin ücreti, piyasanın üçte biri oranında. Ücretsiz ya da daha düşük ücretli hizmet veremiyoruz çünkü Sayıştay buna izin vermiyor. Ve biz kreş yapmaya, kaliteli eğitimi kanunun izin verdiği oranda en düşük ücretle çocuklarımıza vermeye, kadınların üretim sürecine katkı sunmalarına ön ayak olmaya devam edeceğiz. Yine yaşlı bakın merkezlerimizde yaşlılarımıza yapmış olduğumuz ciddi destekler ve yardımlar var. Mahallelerimize kurduğumuz ve kurmaya devam edeceğimiz İMC Fırınlarımız var. Kadınlarımız fırınlarda ucuz ve sağlıklı ekmeklerini yapıyorlar ve sosyalleşiyorlar. Hizmetlerimiz artarak ve gelişerek sürecek.

‘YOKSULLUK DERİN, İŞSİZLİK BÜYÜK SORUN’

Çok ciddi bir konudan bahsedeyim, artık 10 bin TL aylık alan insanlarımız yoksullukla karşı karşıya kaldılar. 10 bin TL’nin altında dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız var. Biz onlara da aşevimizden bir olanak sağladık. 300 civarında vatandaşımıza destek oluyoruz. Sayı başvuru geldikçe artacaktır.

Bakın bir de derin yoksulluğun yaşandığı bu dönemde işsizlik çok büyük problem. Biz teknolojiyi de kullanarak bir Yapay Zeka Destekli İstihdam Ofisi projesine imza atıyoruz. Yapay Zeka Destekli İstihdam Ofisi, İŞKUR’un yapamadığı işi yapmak üzere kurulan bir ofis. Biz burada işçi ile işvereni buluşturacak bir sistem oluşturduk. Hem sanal ortamda hem de yüz yüze tarafları bir araya getirmek suretiyle işçinin işe başlayıncaya kadarki aşamasını takip edeceğiz. İşverenin de işçiye olan ihtiyacını giderinceye kadar olan aşamayı takip edeceğiz. Oysa İŞKUR, üç ay hareketlenme olmadığı takdirde işbaşvurusu yapan kişiyi işsiz saymıyor ve devre dışı bırakıyor. Biz bunu tersine çevireceğiz ve iş buluncaya kadar devam edeceğiz. Ancak bu projemizi engellemeye çalışıyorlar, umarım Haziran başına kadar resmi izinlerimizi tamamlarız. Hemen sonrada resmi olarak bu işe başlayacağız.

‘İLÇE TEMELLİ ÖRGÜTLENME OLMALI’

CHP’nin Türkiye genelindeki birinciliği Eskişehir’e de yansıdı. CHP bu başarıyı devam ettirebilmek için parti içerisinde hangi adımları atmalı?

Kurt: Öncelikle parti örgütlenmesinde daha sağlıklı bir yapı sağlanmalı. Yakın zamanda yapılacağını söylediğimiz tüzük ve program kurultaylarına katılımcı bir anlayışla yaklaşılmasını, pratikte hayata geçebilecek nitelikte bir tüzük hazırlanmasını ve partililerin de bu tüzüğün hazırlanmasında ciddi anlamda katılım sağlamasını bekliyorum. Bu doğrultuda parti tüzüğünde var olan demokratik geleneklerin sürdürülmesi ve daha önemlisi uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bizde önseçim zaten vardı ama uygulanmıyordu. Parti danışma kurulları vardı ama işletilmiyordu. Şimdi bu mekanizmaların çalışacağı bir formül üretmeliyiz. Parti, örgüte birinci derecede önem veren bir hal almalıdır. Bizde şimdiye kadar belediye başkanlarına göre ya da büyükşehir belediye başkanlarına göre endekslenmiş bir parti örgütlenmesi gerçekleştirildi. Bu doğru değil. İkincisi, il başkanlarına endeksli bir yapı da doğru değil. İlçe örgütü temelli bir anlayışı ortaya çıkarmak gerekir. Örneğin Türkiye’de 1milyon, 900 bin, 700 bin, 500 bin nüfuslu ilçeler var. Bu ilçelerin görüşleri dikkate alınmadan örgütlenme yapılmamalı. Kimse alınmasın ama yaklaşık 900 bin nüfusu olan Bursa’nın Osmangazi ilçesinin ilçe başkanı, 60 bin nüfuslu bir il başkanı kadar itibar görmüyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Doğrusu, Türkiye’deki tüm ilçelere göre bir örgütlenme modelinin oluşturulması lazım. Böylelikle katılımcı demokrasi daha da güçlenir, pratikte böyle bir örgütlenme modeli oluşturmaya hiçbir engel yoktur, istenirse yapılabilir.

Yeni dönemde siyasi hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

Kurt: Kazım Kurt’un kişisel bir hedefi ve beklentisi bugüne kadar olmadı bundan sonrada olmaz. Örgütsel ve belediye olarak hedeflerimizi zaten ortaya koyuyoruz. Benim bütün derdim öncelikli olarak CHP’nin iktidar olmasıdır. CHP iktidar olduğunda bana hangi görev düşüyorsa, partim hangi görevi veriyorsa yapmaya hazırım. Odunpazarı Belediyesi’ni de Türkiye’nin en iyi belediyelerinden biri haline getirmeye çalışacağım. Zaten bu konuda başarılı olduğumuzu kabul etmek gerekir. Mali disiplin sağlanmış, yatırım yapabilen ve kendi kendine yetebilen belediyeyiz. O nedenle bunu daha da geliştirerek seçim döneminde vaat ettiğimiz vizyon projelerin büyük çoğunluğunu açıklanan tasarruf tedbirlerine rağmen gerçekleştireceğiz.