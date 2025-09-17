Oğlunun 'uyuşturucu' videosu ortaya çıkan AKP il başkanı: ‘Birilerinin il başkanlığı hırsı var’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 13:22:00
AKP’de dört yıl önceki “pudra şekeri” skandalının ardından bu kez bir il başkanının oğlunun uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıktı. AKP Elazığ İl Başkanı Yıldırım, skandal için parti içine de işaret edip “Bunu siyaseten yapıyorlar. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin il başkanlığı hırsı var" dedi.

AKP Genel Merkezi'nde o dönem çalışan olan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullanırken görüntülenmesinden yıllar sonra, bu kez partinin Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıktı.

AKP İl Başkanı Yıldırım, oğlunun tefecilerin ağına düştüğünü savundu. Yıldırım şunları söyledi:

“Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim desteğimle hayatına devam ediyor. Galericilik adı altında iş yapan kişiler çocuğu kandırmışlar. 500 bin liralık arabayı 1 milyona satıp sonra aynı aracı 500 bine geri almışlar. Borç bahanesiyle tuzağa düşürmüşler. Elazığ’a gelip görseniz tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlumu kafalayalım, babası siyasetçi nasıl olsa öder, diye düşünmüşler. Onlara ‘Ödemem’ dedim.”

"ORTAĞI KAYDA ALMIŞ, SAKLAMIŞ"

Sözcü gazetesinin haberine göre İl Başkanı Yıldırım, “Videoyu gördüm, hepsi bitti. Videoda üç kişi daha var, biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce birlikteyken ortağı kayda almış ve saklamış. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli görüşüyorum. Oğlumun yanlışı varsa üzerine gidilsin. Tefecileri polise bildirdim, gözaltına alındılar ama imza karşılığı serbest bırakıldılar” dedi.

Yıldırım, bunu yapanların il başkanlığı koltuğunu ele geçirmek isteyenler olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

“Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var. 

Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah’a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ’a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız…”

