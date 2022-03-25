Öğrenci yurdundaki şiddet sonrası aileler: Bütün kuruma mal etmenin anlamı yok
Esenler'de bir cemaate ait öğrenci yurdunda çocuklara şiddetin ardından yurdun önüne gelen velilerden bazıları yaşananlara tepkilerini ifade ederken, "kurumdan memnun olduklarını ve olayın bütün kuruma mal edilemeyeceğini" söyledi.
Esenler'de Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.
"GÖNÜL RIZASIYLA GİDİYOR"
Öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için yurt binasına geldi. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum. Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor. Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum" dedi.
"KURUMA MAL ETMENİN ANLAMI YOK"
Fazıl Helvacı da "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz. Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. Ancak bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok" diye konuştu.
İlgili Haberler
- İsmailağa cemaatinin kaçak yapılarını yasal hale getirdiler
- Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
- Putin’in özel hayatına giren cemaat
Video Haberler
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de halk ekmek kapasitesi 250 bine çıkarıldı
- Erbaş: 90 bin cami en büyük hazine
- Stratejik Pusula, AB liderleri tarafından kabul edildi
- Aydın Şehir Tiyatrosu'ndan Tiyatro Günü özel pragramı
- Bilal Erdoğan'dan gitmek isteyen gençlere 'tavsiye'
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması
- Tecrübeli oyuncudan veda!
- AKP'den torba kanun açıklaması
- MHP'li belediye ve TÜGVA'ya kötü haber
- Türkiye, 'sıfır araç' satışında Avrupa'nın en gerisinde