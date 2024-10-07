Öğrencilerin İkbal ve Ayşenur için eylemine polis engeli: 'Üç otobüs polis niye, hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 07.10.2024 - 16:39

Fatih'te Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için lise ve üniversite öğrencileri eylemler düzenledi.

Eylem düzenlenen okullardan biri olan Eyüpsultan'daki Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nde ise öğrenciler polis engeliyle karşılaştı.

Polis amiri olduğu düşünülen kişiyle bir öğrencinin diyaloğu dikkat çekti. Görüntülerde öğrencinin ağladığı ve amire "Biz buraya nasıl gelmişiz abi? Üç otobüs polisin ne gereği var? Üç otobüs polis niye? Kalkanlar niye? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? 'Hükümet istifa' diyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık. Savcıları göreve çağırıyorum" diyerek isyan ettiği görüldü.