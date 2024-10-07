Katil Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı: 'Surlara doğru yürürken kızımın kafasını gördüm...'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:36

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:36

İstanbul Fatih'te iki genç kızı yarım saat arayla katleden Semih Çelik, İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti.

Genç kız, cumartesi günü gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

"SEMİH, KIZIMI LİSE 3'TE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Baba Hasan Uzuner Emniyet'teki ifadesinde şunları söyledi:

"Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı."

"KIZIMIN OKULUNU DEĞİŞTİRDİM"

"Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım."

"OĞLUM KIZINIZI RAHATSIZ ETMEYECEK"

"Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1.5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp, 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık."

"TELEFONU BAŞKA BİR ERKEK AÇMIŞ"

"Kızım 1.5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi."

"KIZIMIN TELEFONUNU ALMAYA GİTTİK"

"Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik."

"SURUN ÜZERİNE ÇIKTIK"

"Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık."

"KIZIMIN KAFATASINI GÖRDÜM"

"Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm."