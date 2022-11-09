Öğretmenlerin AYM önündeki eylemine polis müdahalesi! Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltında

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:50

CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde toplanan Eğitim-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Çevik kuvvet, AYM önüne yürümek isteyen sendika yöneticileri ve eğitim emekçilerini kalkanlarla zor kullanarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis müdahalesinde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Eğitim-İş tarafından dün yapılan açıklamada, sendikaların genel başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla bugün saat 10.00’dan itibaren Anayasa Mahkemesi önünde “meslek nöbeti” tutulacağı duyurulmuştu.