Öğretmenlerin AYM önündeki eylemine polis müdahalesi! Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltında
AKP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı AYM'nin önünde buluşmak isteyen eğitim emekçileri polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Polis müdahalesinde Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve sendika yöneticileri gözaltına alındı.
CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde toplanan Eğitim-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, polis müdahalesiyle karşılaştı.
Çevik kuvvet, AYM önüne yürümek isteyen sendika yöneticileri ve eğitim emekçilerini kalkanlarla zor kullanarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Polis müdahalesinde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Eğitim-İş tarafından dün yapılan açıklamada, sendikaların genel başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla bugün saat 10.00’dan itibaren Anayasa Mahkemesi önünde “meslek nöbeti” tutulacağı duyurulmuştu.
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