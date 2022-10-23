Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: 'Kariyer hilesi iş barışını bozar'

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Eğitim sendikaları 14 Ekim’de Ankara’da yaptıkları ortak toplantı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu (ÖMK) ve kariyer sınavlarının iptal edilmesi için 2 Kasım’da iş bırakacaklarını açıkladı.

Toplam 12 eğitim sendikasının ortak kararında, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için eylem planı hazırladığını açıkladı.

İLK UYARI 26 EKİM’DE

Kararda 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde işyerlerinde kokart takılması ve 26 Ekim günü ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunmasına karar verildi. Talep ve uyarılara karşın ÖMK iptal edilmezse iş bırakma eylemi yapılacağını belirtildi.

‘VİCDANSIZLIK’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Tüm eğitim emekçilerinin en ivedi biçimde gereksinme duyduğu şey yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasıdır, kariyer basamakları asla değildir. Öğretmenlerin tamamının maaşlarında iyileşme yapmak yerine onları anlamsız kariyer sınavında birbiriyle yarıştırarak sınavı geçenlerin maaşında artış yapmak açıkça vicdansızlıktır” dedi.

(Nejla Kurul)

Kurul, “Sınav-kariyer hilesi, okullarda çalışma barışını bilerek ve isteyerek bozmak istemektir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Benzer işleri yapan öğretmenler, sınav ve kariyer perdesi arkasında MEB’in verimlilik ve siyasal kadrolaşma hesaplarına kurban edilmektedir. Sendikalı ve sendikasız tüm eğitim emekçilerini iş bırakmaya çağırıyoruz. İş bırakma sürecinde velilerimizin desteğini bekliyoruz.”